«Streamingplattformen sind hungrige Biester»

«Hollywood hat eine Strahlkraft»

Sie kämpfen also nicht nur für sich, sondern für einen grösseren Moment in der Geschichte?

Absolut! Die #MeToo-Bewegung hat hier in Hollywood begonnen. Ich will diese zwei Bewegungen nicht vergleichen, aber Hollywood hat eine Strahlkraft auf die Welt. Hier hat #MeToo angefangen, und dann ist sie in die Welt übergeschwappt. Das ging weit über die Filmindustrie hinaus, und ich denke, was jetzt gerade passiert, hat eine ähnliche Tragweite. Die Menschen schauen hin, wenn hier etwas geschieht. Und fragen sich: Haben diese Leute in Hollywood einfach einen Diva-Moment, oder ist da vielleicht was dran, das auch mich betrifft?



Die Studios finden derzeit Schlupflöcher in ihren Verträgen mit den Gewerkschaften, drehen etwa in England oder lizenzieren mehr Produktionen aus dem Ausland. Glauben Sie, dieser Streik schadet am Ende vor allem der amerikanischen Wirtschaft?

Auf jeden Fall. Die Studios werden immer Leute finden, die Schlange stehen, um in den Streamingserien aufzutreten. Es ist ein riesiger Hype. Und für die Karrieren der Schauspieler, die trotzdem drehen dürfen, in England, Kanada oder sonst wo, ist dieser Streik sogar gut. Aber es ist sehr kurzsichtig gedacht. Denn wenn wir in Hollywood gewinnen, wird das Auswirkungen auf alle Schauspieler weltweit haben. Deswegen wünsche ich mir Solidarität auf einem globalen Level.



Aber es ist doch so schon schwer für viele, eine Rolle zu bekommen …

Ja, und es wird immer die geben, die trotzdem drehen werden – und man kann es ihnen auch nicht wirklich verübeln! Wie sollen sie sonst die Miete zahlen? Und wenn die grossen Stars mitmachen und lautstark über die Ungerechtigkeiten sprechen, wird das eine Wirkung haben. Gerade hat das gesamte Ensemble von «Oppenheimer» die Premiere in London boykottiert – ein wichtiges Statement. Auch die Filmfestivals werden betroffen sein, denn was sind sie ohne Stars?



Finden Sie, der Staat sollte eingreifen?

Ja, es braucht Gesetze, die die künstlicher Intelligenz regeln und das geistige Eigentum schützen. Wir können die künstliche Intelligenz nicht aufhalten, darum müssen wir sie kontrollieren.