«Street Parade ist Familiensache»

Der grosse Tag war bei den Rosami-lias immer militärisch durchgeplant – Gerardo machte früher Waffenläufe, heute Triathlon: Am Morgen rasiert sich der Vater den ganzen Körper – so hält die Farbe auf der Haut. Dann ziehen alle ihr Kostüm an, ein letzter Gang auf die Toilette. In der Garage reiben sich alle mit Babyöl ein, bevor sie sich mit farbiger Theaterschminke bemalen. «Das fühlt sich total schön an», schwärmt Valentina 2013 in der damaligen SI-Reportage. Dann gehts mit dem Auto nach Zürich – die Sitze hat Gerardo mit Tüchern abgedeckt. In einem kleinen Park vor Ort macht die Familie ein Picknick mit Cervelats, Brötli und Wasser, beobachtet die in der Nähe vorbeifahrenden Love-Mobiles. «Ins Getümmel mit den wummernden Bässen stürzten wir uns nie mit unseren Kids, Ohrstöpsel brauchten wir keine.» Wo immer die Familie auftaucht – überall wird sie von fotografierenden Menschentrauben umringt. Gerardo: «Nirgendwo kommt man mit so vie-len Leuten ins Gespräch. Eine Street Parade gibt mir immer mega viel Energie. Sie hat so gute Vibes!»