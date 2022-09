Frau Vincenz-Stauffacher, können Sie nicht verstehen, dass die Linke das tiefere Frauenrentenalter als Pfand für die Lohngleichheit zurückbehalten will?

Ich bin eine Jasserin, sprich, ich spiele gern. Deshalb hab ich für dieses Pfand auch ein gewisses Verständnis. Allerdings haben wir keine Zeit

dafür.

Funiciello: Sicher haben wir die!

Vincenz-Stauffacher: Nein, und ich glaube auch nicht, dass das Ergebnis besser wird, im Gegenteil. Die demografische Schere wird weiter aufgehen.

Funiciello: Seit dem Tag der Einführung der AHV im Jahr 1948 droht ihr Bürgerlichen mit diesen Löchern. Im Jahr 2000 hiess es, 2010 klaffe in der AHV ein Loch von 10 Milliarden. Aber die AHV schrieb ein Plus. Im letzten Jahr machte sie 2,6 Milliarden Gewinn, im Jahr zuvor 1,9 Milliarden!

Vincenz-Stauffacher: Die Frage ist, warum? Zum einen wegen zweier guten Börsenjahre, zum anderen wegen der Steuer- und Zusatzfinanzierung der AHV, die zwei Milliarden reinspülte. Das ist nicht nachhaltig, sondern Pflästerlipolitik.

Funiciello: Wieso lässt man nicht einfach mehr Lohnprozente in die AHV fliessen statt in die berufliche Vorsorge, die seit Jahren im Sinkflug ist? Auch wenn es nur ein Prozent ist. Dann hätten wir das Problem schon längst gelöst.

Vincenz-Stauffacher: Das ist jetzt sehr salopp gesagt. Sprich mit Unternehmerinnen und Unternehmern: Wir können die Arbeit nicht noch mehr verteuern. Der Lohnbetrag, von dem die Lohnprozente in die AHV einbezahlt werden, ist ja nicht gedeckelt, das gibts nirgendwo auf der Welt. Wer eine Million Einkommen hat, zahlt auch entsprechend ein, obwohl er nicht annähernd so viel Rente erhält. Nun willst du diese Umverteilung noch mehr ausreizen.

Funiciello: Nein, nicht ausreizen, sondern stärken! Ob man jetzt ein Lohnprozent in die AHV oder ins BVG einzahlt – es ist das gleiche Prozent. 92 Prozent der Leute profitieren heute von der AHV, darum sind die Lohnprozente dort nachhaltiger angelegt. Das ist nicht salopp – das ist politischer Wille.

Vincenz-Stauffacher: Ich gebe dir recht, dass es beim BVG Handlungsbedarf gibt. Aber diesen lösen wir nicht mit einer Verschiebung von Pensionskassengeldern in die AHV.