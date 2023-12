Stubete Gäng widmen dem Samichlaus einen Song

Moritz erinnert sich noch an seine eigenen Erlebnisse mit dem Samichlaus aus seinen Kindertagen. «Ich hatte immer Respekt, als er zu uns kam. Aber es war auch schön. Viel kurzweiliger als das Weihnachtsfest», schwelgt er in Erinnerungen. Doch einmal habe er ein freches Sprüchlein aufgesagt, was nicht so gut ankam. «Danach bekam ich eine Fitze von ihm.»