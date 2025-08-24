Stucki, Wenger und Sempach – so veränderte der Titel ihr Leben

Stuckis Prognose

«Die Ausgangslage ist offen. Wir Berner sind sehr gut aufgestellt. Meine Top-Favoriten sind Staudenmann Fabian, Moser Michael und Walther Adrian. Ich hoffe natürlich auf einen Berner König. Auch die Ostschweizer mit Giger Samuel, Schlegel Werner, Ott Damian, Orlik Armon und Schneider Domenic sind stark. Und die Innerschweizer mit Reichmuth Pirmin und Wicki Joel sind brandgefährlich, auch Bieri Marcel darf man nicht vergessen. Bei den Nordwestschweizern kann Strebel Joel eine Rolle spielen. Für eine Überraschung gut ist Alpiger Nick. Aber auch die jungen Lüscher Sinisha und Frank Marius sind gefährlich. Bei den Südwestschweizern sind mit Kramer Lario, Gapany Benjamin und Collaud Romain drei gute Schwinger dabei.»

Sempachs Prognose

«Meine heissen Favoriten auf den Königstitel sind Staudenmann Fabian, Moser Michael, Giger Samuel und Wicki Joel.Ich würde am Abend auch gern das Rambazamba geniessen. Doch ich bin im Einsatz. SRF 1 zeigt sämtliche Gänge live – total 20 Stunden. Am Mikrofon begleiten Hofmänner Stefan und der dreifache König Abderhalden Jörg das Geschehen im Sägemehl. Zwischen den Gängen ordnet Ruefer Sascha mit Stucki Chrigu und mir als Experten das Gezeigte ein. Ich freue mich riesig, das Eidgenössische ist jedes Mal ein ganz besonderes Highlight.»

Wengers Progonse

«Ich sehe sieben Schwinger als Top-Favoriten. Mein Gefühl sagt mir, dass der Weg zum Königstitel über einen dieser Athleten führt: Staudenmann Fabian, Moser Michael, Wicki Joel und Giger Samuel sowie Schlegel Werner und Reichmuth Pirmin. Einen ganz guten Eindruck macht mir auch Ott Damian. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg eines unserer Berner Schwinger. Die Erfahrung dazu haben sie alle. Moser Michael kann völlig unbeschwert antreten, das könnte für ihn ein Riesenvorteil sein. Die andern sind ein wenig vorbelastet. Das kann einen gewissen Druck erzeugen. Entscheidend wird auch sein, wie der erste Gang eingeteilt wird.»