Die Künstlerin erhielt vor Kurzem den Grand Prix Design vom Bundesamt für Kultur. Wobei «Künstlerin» wohl die falsche Bezeichnung ist. Susanne Bartsch ist, wie sie selbst sagt: Kunst. Partyveranstalterin, Designerin, Autorin, Kreatorin, Kuratorin, Showgirl. «I am art.» Ihre Muttersprache kommt der Bernerin nur noch schwer über die Lippen. Nach über 40 Jahren in New York sucht sie nach den Worten. Trotzdem: Einen US-Pass hat sie nicht. Will sie nicht. Mindestens einmal pro Jahr ist sie in der Schweiz. Auch wenn sie sich dann etwas über die starren Regeln wundert, etwa, dass man im Fitnessstudio nicht in Jeans trainieren darf. Aber: «Die Schweiz ist mein Mutterland. Mein Rückgrat. Ich freue mich immens, dass ich hier für mein Werk ausgezeichnet werde.»