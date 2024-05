1. Stimmung

«Ich habe selten so eine einzigartige Atmosphäre wie am Eurovision Song Contest erlebt. Die Menschen, die extra dafür anreisen, kommen wegen der Musik und der Freude. Es ist eindrücklich, wie Fans aus über 90 Nationen in eine Stadt pilgern, um gemeinsam zu singen, zu feiern und die Heimat anzufeuern. Dabei wird einfach der Moment in vollen Zügen genossen.»