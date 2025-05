Sven Epiney und Michael Graber trauen sich

Eine Überraschung haben Sven und Michael noch zum Schneider mitgebracht: Sie ist klein, glänzend und liegt hübsch verpackt in einer bordeauxroten Schatulle. Es sind ihre Eheringe, die sie vorher beim Juwelier abgeholt haben. Das Paar hat sich für drei ineinander verflochtene Ringe aus Gelb-, Rosé- und Weissgold entschieden. In jedem Reifen ist ein anderes Datum und ein Herz eingraviert. «Im ersten Ring steht der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Im zweiten unser Verlobungsdatum. Und im dritten unser Hochzeitstag», erklärt Michael Graber und strahlt. Tragen und zeigen werden sie diese Symbole der Liebe erst am Tag ihrer Heirat. So will es der Brauch.