Dieser SI Live-Talk macht Lust auf Ferien: Sven Epiney nimmt die Zuschauenden auf Instagram im Gespräch mit an seinen aktuellen Ferienort. Nachdem der SRF-Moderator zusammen mit seinem Verlobten Michael Graber in den letzten zwei Jahren ausschliesslich Schweiz-Ferien gemacht hatte, ging es in diesem Sommer wieder ins Ausland: Das Paar geniesst aktuell das Dolce Far Niente in Bardolino am Gardasee.