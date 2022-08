«Zu viel Nähe? Gibts bei uns nicht»

Diesen Sommer zieht es Sven Epiney und seinen Verlobten Michael Graber an den Gardasee. Per Live-Stream nehmen sie uns mit aufs Weingut in Bardolino, verraten, ob sie sich hier ihre Hochzeit vorstellen können und erzählen, wie sie den Verlust von ihrem Hund Leny verarbeiten.

Sina Albisetti