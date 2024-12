SVP-Amaudruz kämpft um das Leben ihres ungeborenen Kindes

«Trotz allem ist mein Baby immer noch da»

Am Freitagabend vor dem Start zur Session habe Amaudruz notfallmässig ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen: «Während des gesamten Wochenendes war die Situation für mein Baby sehr kritisch und auch für mich nicht ungefährlich», sagt sie. «Trotz allem ist mein Baby eine Woche später immer noch da. Wir sind Kämpfer und wir sind den Menschen, die sich um uns kümmern, so dankbar.» Die Ärzte hätten Amaudruz aber mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres nicht nach Bern in den Nationalrat reisen dürfe.