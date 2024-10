SVP-Nationalrätin Martina Bircher tanzt gerne aus der Reihe

Liberal in Gesellschaftsfragen

So stramm Bircher bei Asylfragen auf SVP-Linie politisiert (Nein zum Familiennachzug für vorläufig aufgenommene Asylbewerber, Ja zur Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention), so konträr zur Partei ist ihre Einstellung bei Gesellschaftsthemen. Ihr Sohn besuchte die Kita, sie stimmte für die Ehe für alle und befürwortet die Individualbesteuerung. «Das hat sicher auch mit meiner Biografie zu tun.» Bircher wächst als Einzelkind in Niederwil AG auf. Ihr Vater führt in Zürich eine Quartierbeiz, die Mutter – eine ausgebildete Zahnarzthelferin – ist Hausfrau. Am Familientisch wird viel über Politik diskutiert, die «Arena» gehört am Freitag zum Pflichtprogramm. «Mit 19 Jahre trat ich der SVP bei. Mit dem Fokus auf Eigenverantwortung und der klaren Positionierung gegen die EU kam für mich keine andere Partei infrage.»