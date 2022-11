Nun zielt Salzmann auf das höchste Amt in Bundesbern: den Sitz des zurückgetretenen SVP-Bundesrats Ueli Maurer. Dass er, wie die NZZ mutmasst, aus taktischen Gründen mit seiner Bundesratskandidatur als Erster vorpreschte, stimme nicht. «Ich habe eine Lagebeurteilung gemacht, so wie ich das immer vor wichtigen Entscheiden tue. Und diese hat ergeben: jetzt oder nie!» Zum einen sei das Pflichtenheft der SVP an einen Bundesratskandidaten wie für ihn geschrieben, zum anderen gaben ihm seine vier erwachsenen Kinder und seine Frau grünes Licht. «Ihre Unterstützung war für mich das wichtigste Kriterium.»