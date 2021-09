Sway und Bligg animieren ihre Kids gegenseitig zum Fluchen

Bis dahin wollen sie ihre Energie in die gemeinsame Arbeit stecken. Das Herzblut ist dabei längst ins Album «Heimspiel» geflossen, wie sie in der neuen Sendung «Schreiber talkt» (ab 7. September jeweils monatlich am ersten Dienstag, 21.45 Uhr auf auftanken.TV und Youtube) verraten. So wie vieles andere, das überrascht, einen zum Schmunzeln bringt – oder rührt.