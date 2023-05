Wer räumt ab an den Swiss Music Awards 2023?

Die Schweizer Musikszene darf sich am Mittwoch, 17. Mai wieder feiern: An den Swiss Music Awards nehmen in der Zuger Bossard Arena die besten Schweizer Talente die diesjährigen Betonklötze in Empfang. Die. Bevölkerung durfte bis Ende April abstimmen, wer einen Award gewinnen wird. Die wichtigsten Kategorien sind «Best Female Act» und «Best Male Act». Letztes Jahr räumten hier Mundartsänger Kunz (37) und Newcomerin Joya Marleen (20) ab.