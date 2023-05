Die begehrten Betonklötze sind vergeben! An den Swiss Music Awards 2023 durften am Mittwochabend in der Zuger Bossard Arena Walliserin Sina und Tizian «Zian» Hugenschmidt den Preis für den «Best Female Act» und den «Best Male Act» entgegennehmen. Als Best Breaking Act überzeugte Balladen-Sänger Marius Bear, der Best-Group-Award ging an die Mundart-Popband Hecht, die sich damit bereits ihren vierten Betonklotz sicherte. Zum Best Live Act wurde das Mundart-Duo Bützer Buebe ernannt, als Siegerin in der Kategorie Best Act Romandie ging Rapperin KT Gorique aus dem Unterwallis hervor. Die Schweizer Rockband Megawatt durfte sich über den Best-Album-Award freuen.