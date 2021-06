Wie bereits bei «Germany's Next Topmodel» soll nun auch bei «SNTM» das Thema «Diversity» eine wichtige Rolle spielen. So sagt Manuela Frey: «Es gibt heutzutage so viele Fashion-Talente. Man muss nicht mehr nur gross und dünn sein, um ein erfolgreiches Model zu werden!» Es gebe deshalb in der Show ganz viele verschiedene Gesichter und Geschichten zu sehen. Frey verrät: «Faktoren wie Persönlichkeit und ein eigener Look werden entscheidend sein, um bei «SNTM» ganz nach vorne zu kommen.»