Schon lange habe sie sich darüber Gedanken gemacht, erklärt die heutige «Blick TV»-Moderatorin. Die Dinge haben sich Spiess zufolge immer mehr in eine Richtung entwickelt, die «für mich nicht stimmt». «Angebahnt hat sich das schon 2019 – als ich noch Vollzeit als Social Creator und Influencerin tätig war.» Die Ansprüche seien immer höher geworden, der Kontrollzwang grösser. «Plötzlich wollte der Kunde nicht nur Post & Caption, sondern auch noch gleich die ganze Story vorher sehen und ‹approven›. Dann muss man den Content an einem (teilweise Monate im voraus bestimmten) Datum publizieren. Der Tag, an dem der Glace-Beitrag online geht, ist aber eventuell total verregnet, im Post und in der Story aber Sonnenschein. Echtheitsfaktor: null», schreibt die 32-Jährige.