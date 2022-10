«Tagesschau»-Moderator zwischen zwei Welten

Anfang August hat der studierte Politwissenschaftler die Stelle von Publikumsliebling Franz Fischlin, 59, übernommen, der das SRF-Flaggschiff nach 20 Jahren verlassen hat. «Natürlich hatte ich Respekt, in diese grosse Fussstapfen zu treten. Mein Vorteil ist, dass ich als Korrespondent das ‹Tagesschau›-Publikum bereits kenne – und umgekehrt.» Trotzdem sei es für die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl etwas verwirrend, ihn in zwei Funktionen zu sehen. «Selbst meine Gspändli in Zürich wissen zum Teil nicht, dass ich noch in Brüssel lebe», sagt er und lacht ver- schmitzt. Auch für ihn sei die Doppelrolle eine Herausforderung. «Die Themen in Brüssel sind sehr komplex und brauchen viel Vorarbeit. Die Moderation der ‹Tagesschau› wiederum ist umfassender.»