«Talent allein genügt nicht für eine erfolgreiche Karriere»

Lauras Weg hierher begann in Zürich. Dort lernte sie das Abc des Balletts – die ersten Pliés, Sprünge und Pirouetten, jene Lektionen, die sie auf eine grosse Karriere vorbereiteten. Als sie im Alter von zehn Jahren vor der Entscheidung stand, ihre schulische Ausbildung an ein privates Institut zu verlegen, wollte ihr Vater, ein erfolgreicher Softwareunternehmer, sein Veto einlegen. Zu unsicher schien ihm die Aussicht seiner Tochter in diesem harten Geschäft. Die Mutter, durch ihre ukrainischen Wurzeln mit dem Ballett emotional tief verbunden, liess indes nicht locker und nahm Kontakt mit der Direktorin der Schule des legendären Bolschoi-Theaters in Moskau auf. Laura sollte dort vortanzen und eine Einschätzung ihres Potenzials erhalten.