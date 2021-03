Tamy Glauser fühlt sich weder als Mann noch ganz als Frau

In einem Gespräch mit «blick.ch» erklärt Tamy: «Wenn ich in meinem Job als Model ein feminines Kleid trage, ist das kein Problem, da bin ich in einer Rolle, und es stört mich nicht.» Anders sieht es im Alltag aus: «Tamy als Privatperson würde niemals ein Kleid tragen. Denn ich fühle mich immer irgendwo zwischen Mann und Frau.»