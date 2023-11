«Seit ich 2012 nach Paris zog, ging kaum ein Tag vorbei, an dem in meinem Leben kein Alkohol floss», sagt das Schweizer Model Tamy Glauser (38) im Interview mit dem «Sonntags Blick». «Ich war nicht immer betrunken, aber ich konsumierte ständig Alkohol», fügt sie an. Diese Alkoholbeichte überrascht nicht wirklich, denn im Mode-Business und im Leben als Promi ist es nicht immer einfach, die Finger von einem Glas Champagner, Wein oder Bier zu lassen oder auf einen Drink oder Cocktail zu verzichten. An Events, Modeschauen, VIP-Empfängen und Roten Teppichen wartet an jeder Ecke ein gut gefülltes Tablett mit der flüssigen Verlockung. «In meiner Zeit als Laufstegmodel war es besonders krass: Überall gab es Champagner im Überfluss, und wenn ich zum Fotoshooting kam, stand das Bier schon kalt gestellt parat», sagt sie im «Sonntags Blick».