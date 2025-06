Tamy Glauser trägt wieder Glatze

«Ich rasierte sie einfach ab – ein befreiendes Gefühl»

Am letzten Abend vor ihrer Abreise in Sri Lanka fasste Glauser schliesslich den Entschluss. «Schon in der Nacht habe ich mich so auf die Glatze gefreut. Ich wusste: Ich muss das jetzt machen.» Bei ihrem Entscheid ging es vor allem ums Loslassen, erklärt sie. «Ich hatte erst Mühe, mich von meinen Haaren zu trennen. Ich war so lange dran, sie wachsen zu lassen. Aber in diesem Moment wusste ich, ich will es tun. Ganz im Sinn eines Neuanfangs rasierte ich sie einfach ab – ein tolles, befreiendes Gefühl.»