Tamy Glauser über Sinnsuche und ihre Rückkehr nach Zürich

Vom Laufsteg in den südostasiatischen Dschungel: Seit zwei Monaten ist Tamy Glauser (40) unterwegs, zuerst in Sri Lanka, aktuell in Thailand. Statt Luxusresort hat sich das Berner Model für Schweigekloster und ein Leben in einem Dschungelhaus mit acht Unbekannten entschieden. Als wir Glauser am Telefon erreichen, ist sie gerade von einem Strandspaziergang zurück. «Es geht mir in Asien immer besonders gut», schwärmt sie. «Ich fühle mich hier zentrierter und in der Ruhe. Diese Reise ist ein Date mit mir selbst.» Ferien seien dafür das falsche Wort, was sie aktuell erlebe: «Ich arbeite, habe Meetings mitten in der Nacht – und gleichzeitig reflektiere ich mein Leben und mache, was mir Spass macht und mich erfüllt.»