Tanja Frieden zeigt, wie Vorsätze wirklich gelingen

Grund Nr. 1: Die grosse Aufräum-Illusion. Viele versuchen, zwischen Weihnachten und Neujahr noch schnell «reinen Tisch» zu machen: Mails beantworten, Projekte abschliessen, Altlasten abhaken – um dann mit Schwung ins neue Jahr zu starten. Klingt logisch, ist aber Selbstsabotage. Denn wir wollen neue Resultate erreichen, bleiben aber in der alten Rolle. Es ist ein reiner Kopfentscheid, und der verändert keine Identität.