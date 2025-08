Neue Aufgabe für Ex-Miss

Sie will Frauen in der Geschäftswelt Stärke geben

«Anfangs habe ich Menschen vorwiegend im privaten Bereich gecoacht. Heute will ich mich vermehrt Frauen widmen, die in der Geschäftswelt Unterstützung brauchen. Sei es bezüglich Durchsetzungsvermögen, Selbstzweifeln oder sich endlich zu trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen», so Gutmann, die beim Regionalsender Tele M1 die Sendungen «RaumkulturTV» und «M1 Aktuell» präsentiert.