Unbeirrt vom Eiffelturm

In Paris werden Brunner/Hüberli direkt neben dem Eiffelturm vor 13 000 Menschen den Sand stürmen. Die Location sei zwar atemberaubend, werde aber bei Turnierbeginn ausgeblendet. «Dann sind wir so im Tunnel, dass uns egal ist, ob wir an einem Strand in Brasilien oder neben dem Pariser Wahrzeichen spielen», sagt Hüberli bestimmt. Haben sie in Paris die «medaille d’or» vor Augen? Das Duo verneint. Andere Sportlerinnen und Sportler hätten diesen Lebenstraum von Gold, trainierten ihr ganzes Leben darauf hin. Bei Hüberli und Brunner aber haben grosse Ziele in der Vergangenheit teilweise zu viel Druck ausgelöst. «Wir haben gemerkt, dass zu hohe Erwartungen und der Drang, alles auf diesen einen Wettkampf hin noch besser machen zu wollen, für uns nicht förderlich sind. Dann performen wir tendenziell schlechter.»