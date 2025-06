Tanja La Croix geniesst ihr erstes Mami-Weekend

Was gibt es Besseres, als bei schönstem Wetter einen Tag am See zu verbringen? Richtig, als frisch gebackene Mama bei schönstem Wetter einen Tag am See zu verbringen. Tanja La Croix (42) machts vor: Am Donnerstag hat die DJ mit ihrer Community die freudigen Babynews geteilt, am Sonntag postet sie dann Bilder auf ihrem ersten kleinen Mami-Ausflug in Weesen SG. «Ein Tag wie heute – am See, umgeben von lieben Menschen – zeigt mir wieder, wie viel Kraft in Gemeinschaft, Freundschaft und echtem Miteinander steckt», schreibt sie auf Instagram unter eine Reihe von Bildern. Ein Foto zeigt die DJ beim Stillen mit ihrem Sohn, beim Nächsten wird Zmittag gegessen und zum Schluss sieht man Tanja La Croix im Bikini beim Planschen im Walensee. Was sofort auffällt: Die DJ strahlt vor Glück und Freude!