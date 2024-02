Der Vollständigkeit halber dennoch ein paar Fakten: Ihre ausverkaufte «Eras Tour» mit 151 Konzerten auf fünf Kontinenten wird geschätzt mehr als 5 Milliarden Dollar umsetzen. Für die enttäuschten «Swifties» – so nennen sich ihre Fans –, die keine Karten ergattern können, bringt Swift ihre Tour einfach als Konzertfilm in die Kinos. Bereits am Startwochenende spielt der dreistündige Streifen 92 Millionen Dollar ein – und dies ohne Kooperation mit einem grossen Filmstudio. Ihr zwölftes Album «Speak Now (Taylor’s Version)» macht sie zur Frau mit den meisten Alben an der Spitze der amerikanischen Charts, vor Barbra Streisand! «Forbes» schätzt Swifts Nettovermögen auf 1,1 Milliarden Dollar. Es gibt an mehr als zehn amerikanischen Universitäten Kurse, die sich mit Swift beschäftigen – unter anderem in Harvard. Neu widmet sich auch ein Anglistik-Seminar an der Uni Basel ihren Texten. Und seit Taylor Swift medienwirksam den beliebten Footballer Travis Kelce datet, hat sie das Unmögliche geschafft. Sie hat eins der Heiligtümer der USA noch beliebter gemacht: American Football. Die NFL zählt Millionen neuer Fans, seit die Romanze vor ein paar Monaten bekannt wird.