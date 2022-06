Aber Wittwer ist keiner, der sich an Gewohntes klammert. Er gibt sich in das neue Leben rein: besucht das Gymnasium, studiert Wirtschaft in St. Gallen und macht Karriere im Reiseversicherungsgeschäft («was nie mein Lebensideal war»). 2016 wird er CEO beim TCS, Chef von 1800 Mitarbeitenden. «Auch hier geht es um Business, aber anders als in der Finanzbranche wird der Gewinn in unseren Verein reinvestiert», sagt er, «das entspricht mir mehr.» Investiert wird nicht zuletzt auch in die Campingplätze, vor allem ins Glamping – eine Wortschöpfung aus Camping und Glamour. Wetterfeste Unterkünfte mit einem gewissen Komfort wie Bett und Küche werden immer beliebter.