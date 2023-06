«Irgendwie ist Gino noch da»

Am Freitag, 16. Juni, kurz vor 12 Uhr, stand die Zeit still. Es war der Moment, als mir Meret, die Freundin von Gino, am Telefon die schreckliche Nachricht überbrachte. Ich war in Lausanne, wo ich studiere und am Abend davor mit Kollegen den Abschluss des Semesters gefeiert hatte. Just in diesem Moment hörte ich vom Sturz von Gino in der Albula-Abfahrt – und realisierte schnell, wie ernst es war. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Dass dann die schlimmsten Befürchtungen eintrafen, macht mich noch immer fassungslos.