Telebasel hat leider keine Rose mehr für Adela Smajic

Wie geht es weiter?

Am 1. Juli wird also die letzte Ausstrahlung von «Glam» mit Adela Smajic stattfinden. Aber die Ex-Wetterfee will der Fernsehwelt dennoch nicht den Rücken kehren und verrät, dass bereits die nächsten Projekte vor ihrer Tür stehen – mehr dürfe sie aber noch nicht verraten. Es soll sie für neue Moderationsjobs allerdings nach Deutschland ziehen.