Tennis ist seine grosse Liebe

Perfektionismus

Federer ist in gewissen Dingen kompromisslos. Andere würden es gnadenlos nennen. Vielleicht ist es am Ende einfach professionell. Jedenfalls ist es einem Ziel untergeordnet: dem Sieg. 6. April 2001, kurz nach 23 Uhr nachts. Federer hatte in der Daviscup- Partie der Schweiz gegen Frankreich in knapp drei Stunden gegen Nicolas Escudé verloren. Es war ein fehlerhafter und lustloser Auftritt, den er absolvierte. Ganz im Gegensatz zu Marc Rosset, der zuvor in einem 6-stündigen Epos gegen Arnaud Clément zwar ebenfalls verlor, das Publikum aber auf eine elektrisierende und unvergessliche Reise mitnahm. Die 5000 Menschen stampften, schrien, schwitzten fast wie die Spieler. Am Ende tropfte die Feuchtigkeit von der Hallendecke. Rosset blieb nichts schuldig. Federer aber sabotierte sich selbst. Während der Seitenwechsel schaute er am Teamcaptain Jakob Hlasek vorbei in die Leere des Raums. Es war längst kein Geheimnis mehr, dass er sich nicht mit dem ehemaligen Topspieler verstand. Doch jetzt wirkte er wechselweise zornig und angewidert von der Situation und der Präsenz Hlaseks. Nachdem seine Niederlage besiegelt war, ging er mit versteinerter Miene Richtung Pressekonferenz. Dort sagte er: «Es geht nicht mehr mit ihm!» Tage später lieferte er eine persönliche Erklärung nach: «Auf Grund zwischenmenschlicher Probleme ist für mich eine weitere Zusammenarbeit mit dem jetzigen Captain nicht mehr möglich.» Der Verband konnte gar nicht anders, als die Bedingung seiner grossen Zukunftshoffnung zu erfüllen und Hlasek fallen zu lassen. Knapp drei Monate später wurde Federer auf einen Schlag weltberühmt, als er die Wimbledon-Ära von Pete Sampras in den Achtelfinals beendete. Die Episode in Neuenburg war eine Machtdemonstration ausserhalb des Platzes. Der in der Zukunft weitere folgten. Im Juli 2005 war es Marc Rosset, der auf Drängen der Spieler – und entscheidenderweise auf Drängen Federers – als Daviscup-Captain gehen musste. Rossets undiszipliniertes Verhalten in der Partie im März gegen Holland – unter anderem kam er zu spät zu Trainings – tolerierte Federer nicht. «Ich habe ihm den Entscheid erklärt. Er bleibt eine grosse Persönlichkeit im Schweizer Tennis», sagte Federer damals über den Mann, der ihn als Teenager unter seine Flügel nahm, gegen den er in Marseille seinen ersten Final spielte, verlor und danach bitterlich weinte. Mit 23 Jahren, in einem Alter, in dem andere nur Leichtigkeit – und vielleicht auch Leichtsinn –empfinden und leben, gab Federer den Tarif durch wie der CEO eines Grossunternehmens. Federer ist ehrlich, gradlinig, zuvorkommend und oft herzlich. Er liess seinen Emotionen auf dem Platz freien Lauf – gerade nach grossen Siegen und Niederlagen. Aber für Sentimentalitäten hatte es in seinem Universum keinen Platz, wenn etwas zwischen ihm und dem Erfolg stand. Dann beseitigte er das Hindernis. Das ging Hlasek und Rosset so. Das ging Coach Peter Lundgren so, der mit ihm den Wimbledonsieg 2003 feierte, Federers ersten grossen Triumph überhaupt. Ein halbes Jahr später war der Schwede wegen interner Differenzen nicht mehr erwünscht. Nur Coach Severin Lüthi behielt Federer als Freund und wichtigen Vertrauten auch in Tiefs an der Seite. Grosse Sportikonen wie Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods oder Michael Schuhmacher haben oft etwas gemein: Den Perfektionismus. Sie dulden in ihrem Universum keine Schwachstellen. Als im Frühling 2020 die Netflix-Serie «The Last Dance» über den Basketball-Superstar Michael Jordan und seine Chicago Bulls online geht, das wahrscheinlich beste Zeitdokument über alle Sportarten hinweg, schwirrt auch Federer sofort im Kopf herum. Jordan war eines von Federers grossen Jugendidolen. Und die Parallelen sind augenscheinlich. Beide waren besessene Arbeiter, welche nichts dem Zufall überliessen. Der Sieg stand über allem. Im Falle Jordans – so offenbart «The Last Dance» - war das Bedürfnis zu gewinnen so zwanghaft, dass er zum gnadenlosen Mobber wurde, wenn Mitspieler seine Erwartungen nicht erfüllten. Federer – das ist der Vorteil des Einzelsportlers gegenüber dem Teamsportler – musste nur sich selbst, die Trainer und seine Entourage disziplinieren. Federer war kein Mobber. Auch wenn er sich beim unrühmlichen Beispiel mit Hlasek keine Glanznoten verdiente. Aber sein Wesen ist dem von Jordan sehr ähnlich. Und wenn wir bei Jordan sind: Das Publikum hat sowohl bei Jordan, als auch bei Federer eine falsche Wahrnehmung, was den Hauptgrund für ihren Erfolg angeht. In die Wiege gelegt bekamen sie den Körper und damit optimale Proportionen, die sich positiv auf den Sport auswirken. Aber Federers tänzerisch leichte Schritte, sein Timing und Ballgefühl haben wie Jordans Fähigkeit, länger als alle und wider alle Gravitationsgesetze im Raum zu schweben, wenig mit dem vielbesagten Talent zu tun. Ihr Erfolg ist zurückzuführen auf eines: hunderttausendfache Wiederholungen eines Ablaufs, die im Bewegungsgedächtnis gespeichert werden. Und gerade weil beide ihre Tage, Wochen und Monate so pedantisch auf Details ausrichteten, waren sie so überragend. Und forderten dies auch von den Menschen, die sie umgaben. Als ich Federer im August 2012 in einer Loge des Stadions in Cincinnati interviewte, wurde mir wieder bewusst, was ihm diese Verpflichtung, dieser Arbeitsethos bedeutete. «Die jungen Sportler müssen bereit sein, ihr Nest zu verlassen, zu reisen, Opfer zu bringen, nicht nur bequem daheim zu sitzen», sagte er, der als 14-Jähriger oft weinte, wenn er sich von den Eltern ins Leistungszentrum verabschiedete. «Ich wäre auch am liebsten zu Hause geblieben. Aber ich wusste, dass man einen Preis bezahlen muss.»