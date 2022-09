Tennis-Legende Roger Federer verkündet Karriereende

Gesundheitliche Probleme zwingen den 41-Jährigen zum Karriereende

Das Karriereende scheint dabei nicht ganz freiwillig zu kommen. In seinem Social-Media-Post spricht Federer von «Herausforderungen in der Form von Verletzungen und Eingriffen», die sich ihm in den vergangenen drei Jahren gestellt hätten. Grosse Teile der entsprechenden Tennis-Saisons verpasste er nach Problemen am rechten Knie. Die Botschaft seines Körpers sei daher klar, so Federer in seinem Statement: «Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe über 24 Jahre mehr als 1.500 Matches gespielt [...] und jetzt muss ich erkennen, wann es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden».