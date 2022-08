Vor vier Jahren geben sich Martina Hingis, 41, und Harry Lehmann, 42, im Zuger Standesamt das Ja-Wort, knapp ein Jahr später kommt ihre Tochter Lia zur Welt. Das Glück scheint perfekt. Doch nun ist die Beziehung am Ende. «Wir können unsere Ehe nicht mehr retten», bestätigt die Tennislegende gegenüber der Schweizer Illustrierten. Hingis ist aus der riesigen Wohnung an Zugs nobelstem Hügel ausgezogen, hat vor wenigen Wochen eine luxuriöse Wohnung in Schindellegi SZ gekauft und packt gerade die Zügelkisten aus.