Roger, wir werden dich vermissen!

Die Message kam via Instagram – an einem verregneten Donnerstagnachmittag. Kein Glanz, kein Glamour. Nur eine nüchterne Botschaft von Roger Federer «Ich bin jetzt 41 Jahre alt und habe in meiner Karriere während 24 Jahren über 1500 Matches gespielt. Nun muss ich erkennen, dass der Moment gekommen ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden. Der Laver Cup von nächster Woche in London wird mein letzter Event auf der ATP-Tour sein.»