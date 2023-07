Vater und Tochter sitzen in der Basketballhalle der Galeries du Rivage in Vevey VD. Hier hat die Karriere von Thabo Sefolosha begonnen, hier hat er gelitten. «Aber heute habe ich nur gute Erinnerungen», meint er lachend. Klar ist: Wer als Schweizer in die NBA, die beste Liga der Welt, aufsteigen will, braucht ausserordentliches Talent, Hartnäckigkeit, Demut und unbedingten Kampfwillen. Thabo hat all das auf sich vereint, zog nach einem Abstecher nach Frankreich in die USA und spielte mit und gegen die Besten. Mit über zwei Metern Grösse etablierte er sich für 16 Jahre als Abwehrspezialist gegen Legenden wie LeBron James oder Kobe Bryant.