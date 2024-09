Peter Schlegel (73)

Beruf Pensioniert

Leben in Zahlen Peter Schlegel ist Single, hat keine Familie und bewohnt eine Hochhauswohnung in Jomtien. Der Ort liegt etwa drei Kilometer südlich von Pattaya. Er bezieht eine Pension in Höhe von 1500 Franken sowie 680 Franken AHV-Rente. Ein Kilo Brot kostet in Jomtien 2.50 Franken, der Coiffeur 3 Franken.



Zehn Jahre arbeitete er als Hausfotograf am Zürcher Opernhaus, ehe er vor 24 Jahren nach Thailand auswanderte. In der neuen Heimat ist er Mitbegründer und -be- treiber von globaltv.top, einem deutschsprachigen Online-Fernsehsender. Zudem engagiert er sich im Rotary Club Phönix Pattaya, war drei Jahre dessen Präsident und amtet aktuell als Sekretär.