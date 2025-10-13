«Theo war nicht nur ein Hund für mich»

Wo Francine Jordi war, war Theo nicht weit

In einer Bildstrecke blickt die Schlagersängerin auf gemeinsame Momente mit Theo zurück, wie beide fröhlich in die Kamera strahlen. Theo und Francine Jordi kannte man fast nur im Doppelpack. Schon vor drei Jahren begleitete er sein Frauchen ans ESAF. Damals verriet Jordi gegenüber dem Sonntagsblick, dass sich Theo besonders auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest freue, da es für ihn ein einziges Schlaraffenland sei. Damals erklärt sie zudem, dass das viele Durcheinanderfressen ihrem Hund gar nicht guttue und er dadurch starke Blähungen bekomme. «Ich würde mir dann fast wünschen, dass er auf der Terrasse übernachtet.»