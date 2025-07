Thomas Demarmels ist der Meister des Hyperrealismus

Sein Name ist den meisten unbekannt, aber er hat schon sein eigenes Museum. In Deisswil BE, im Bernapark. Auch das Atelier in seiner Eigentumswohnung entspricht nicht dem, was man sich gemeinhin vorstellt: Hier sieht es aus wie in einer sauber aufgeräumten Arztpraxis. Nichts liegt herum. Und wozu dient der sehr lange Tisch mit den 16 schwarzen Stühlen? Etwa für klandestine Zusammenkünfte einer Sekte? Nein, Kunstmaler Thomas Demarmels (77) empfängt hier Bekannte zum Essen, oder ehemalige Schülerinnen und Schüler, die ihm seine Arbeiten zeigen.