Wann haben Sie zuletzt geweint?

So richtig geweint habe ich das letzte Mal bei der Beerdigung einer jungen Frau. Unsere Songs gaben ihr und ihren Liebsten bis zum Schluss ganz viel Halt. Sie war gleich alt wie meine Tochter. Ich bin sehr nahe am Wasser gebaut – bei Beerdigungen fühle ich extrem mit.