Frisches Müesli, Früchte und Gemüse, diverse Käsesorten, duftende Croissants und Brot in verschiedenen Varianten: Das üppige und bunte Frühstücksbuffet an Bord der «Antonio Bellucci» ist allein schon ein Panoramafoto wert – wäre da nicht noch die Landschaft, die, sanft begleitet vom Wasser des Rheins, an den Fenstern des gemütlichen Restaurants auf dem Mitteldeck vorbeizieht. Svetlin Arnaudov, der Schiffskoch, steht parat, um nach Belieben der Gäste Eierspeisen aller Art zuzubereiten – immer mit einem Lachen im Gesicht und einem freundlichen Spruch auf den Lippen. Der Rumäne spricht nahezu perfekt Deutsch, da er schon lange auf den Schiffen von Thurgau Travel mitfährt.