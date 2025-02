Tim Fehlbaum ist unser Trumpf an den Oscars!

Nach der Matura besucht er die Hochschule für Fernsehen und Film in München. Sein Kurzfilm «Für Julian» (2004) wird mit dem Shocking Shorts Award prämiert und ermöglicht ihm einen ersten Kurztrip nach Los Angeles. Die beiden hochgelobten Sci-Fi-Filme «Hell» und «Tides» folgen. Auch in diesem Genre mag er seine Filme so realistisch wie möglich. Komödien und Romanzen hingegen sind nicht sein Ding. Auch in die Filmmetropole auswandern wollte er nie. Tim Fehlbaum sieht sich als europäischer und Schweizer Filmemacher, der seine Filmfamilie in Deutschland und Basel hat: «Inzwischen läuft viel remote. So wurde ‹September 5› ganz in Basel geschnitten.»