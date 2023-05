Tina Turner und Partner Erwin Bach haben sich in der Schweiz nie Wohneigentum gekauft. Bevor sie nach Küsnacht an den See gezogen sind, wohnten sie in einer Villa am Zürichberg – ebenfalls zur Miete. Nun habe sie Corona dazu bewogen, sich ein Ferienhaus zuzulegen, erklärt Erwin Bach gegenüber der «Handelszeitung». «Wegen der Pandemie und ihrer Folgen verzichten wir – wie viele andere Schweizerinnen und Schweizer – leider auf Reisen. Mit diesem Anwesen haben wir ein neues Wochenendrefugium in unmittelbarer Nähe gefunden», erzählt Bach.