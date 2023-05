Die Nachricht des Todes von Tina Turner (†83) verbreitete sich am Mittwochabend (24. Mai) wie ein Lauffeuer und seither legen Fans in Erinnerung an die Musik-Ikone Blumen vor ihrem Haus in Küsnacht ZH nieder und zünden Kerzen an. Viele Informationen sickerten bis anhin nicht durch. «Tina Turner verstarb nach langer Krankheit», liess ihr Agent Bernard Doherty am Abend ihres Todes lediglich vermelden, doch nun äusserte er sich in der englischen Zeitung «Mirror» erneut und verriet einige wenige Details zur geplanten Beisetzung.