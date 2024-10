Was haben Sie als Nächstes vor?

Vor Kurzem habe ich mein erstes Soloalbum «What Needs to Be Said» veröffentlicht. Der grösste Meilenstein in meinem Leben überhaupt. Und weil es so schön ist, mache ich einfach so weiter. Zumindest solange ich Ideen habe und die Muse mich küsst. Das habe ich mir geschworen.