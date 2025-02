Tobias Müller wird zum ersten Mal Vater

«Uh, das bewegt mich»

«Das ist für mich eine schöne Rolle, auf die ich mich sehr freue», erklärt der sichtlich emotionale Müller zum Ende der Sendung und fügt passenderweise sogleich an «uh, das bewegt mich». Das zeigt sich auch an seinem nachfolgenden Satz, «die Vorstellung, dass ich dann mit einem Kinderwagen durch die Strassen laufen kann–», den er in Anbetracht seiner Gefühlsregung abbricht.