«‹Tochter von› zu sein, ist Fluch und Segen»

Und das ziemlich erfolgreich: Ende Sommer erscheint ihr zweites Album, zudem wird sie als neuer Stern am Schlagerhimmel gehandelt. Sich selber als Star zu bezeichnen, käme Sieber nicht in den Sinn. «Das werde ich wohl nie tun. Denn ich habe einfach extrem viel Freude an dem, was ich mache, und dass ich machen darf, was ich gerne tue. Es ist der Traum von jedem, der singt, dass er auf der Bühne stehen darf.»