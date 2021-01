Mit öffentlichen Liebesbekundungen und verliebte Selfies halten sich die beiden zurück. In Lüthis Box an der Rennstrecke suchte man Noëlle Dettwiler in der letzten Saison vergeblich – was jedoch an den Corona-Sicherheitsmassnahmen liegen dürfte. Wegen der Pandemie sind Gäste aktuell bei den Grand-Prix-Rennen nicht gestattet.