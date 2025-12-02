Am 20. November lief «Hallo Betty» in den Schweizer Kinos an. Und bereits nach zwei Wochenenden hat der Film von Pierre Monnard (49) die Marke von 50'000 Eintritten geknackt, wie der Verleiher Ascot Elite bestätigt. Damit schafft es das Werk mit Sarah Spale (44) in der Hauptrolle bereits ganz knapp auf die Liste der 100 erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten.